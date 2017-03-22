18+ В Нагайбакском районе задержан мужчина, год насиловавший падчерицу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Нагайбакском районе (Челябинская область) местный житель задержан за систематические насильственные действия в отношении 13-летней дочери своей сожительницы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального следственного управления, 35-летний мужчина на протяжении 2016 года совершал преступления против половой неприкосновенности ребенка.

«По данному факту возбуждено дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения», – сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По его словам, потерпевшая является дочерью сожительницы мужчины.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Следователям предстоит установить причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.