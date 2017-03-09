В Миассе полицейский застрелил разъяренную кавказскую овчарку
В Миассе (Челябинская область) участковый уполномоченный полиции застрелил агрессивную овчарку – сотрудника МВД вызвали жители поселка Тургояк, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Вечером 8 марта в отдел полиции "Северный" поступило сообщение от жителя поселка Тургояк о том, что возле одного из домов по улице Ленина бегает кавказская сторожевая, представляющая угрозу для окружающих», – сообщили в пресс-центре ГУ МВД.
Когда полицейский прибыл по вызову, разъяренная собака бросилась на него. В соответствии с действующим законодательством участковый уполномоченный вынужден был произвести выстрел из табельного пистолета.
По предварительной информации, применение оружия было правомерным.