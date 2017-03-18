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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 18 марта 2017 года, 12:06

В Миассе накрыли наркобанду, изъято более 2 кг «синтетики»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся сбытом синтетических наркотических средств – операция, в ходе которой из оборота изъято более 2 кг «зелья», прошла в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МВД.

 

«По ранее возбужденному уголовному делу прошел обыск по месту проживания двух не работающих, ранее не судимых граждан 1994 и 1995 годов рождения. Обнаружены и изъяты наркотические средства общей массой 2 килограмма 234 грамма. Также изъяты весы, фасовочные материалы, банковские карты, средства связи и выхода в интернет. По предварительным данным, "синтетика" сбывалась через Сеть», – рассказали в полиции.

В ходе расследования установлено, что в группу входил судимый 19-летний местный житель – он был задержан ранее.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ, парням грозит пожизненное лишение свободы. В настоящее время все трое арестованы.

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Теги: опг, полиция, борьба с наркотиками, новости миасса
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