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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 25 сентября 2017 года, 21:00

В Миассе 11-летний зацепер на ходу упал с троллейбуса


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства получения ребенком травм при ДТП – 11-летний школьник упал с троллейбуса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды городской ГИБДД.

Инцидент произошел в понедельник, 25 сентября, в 15.30, в районе дома 49 по улице Ялтинская: при движении троллейбуса под управлением водителя 1966 года рождения произошло падение на проезжую часть дороги 11-летнего подростка, находившегося сзади на технологической лестнице общественного транспорта.

В результате падения несовершеннолетний получил телесные повреждения, госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.

Теги: новости миасса, ребенок пострадал, дети без присмотра, дтп в миассе, зацепер
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