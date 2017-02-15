В Коркино семья с 3-летним ребенком отравилась угарным газом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Коркино (Челябинская область) семья с трехлетним ребенком отравилась угарным газом в своей квартире – пострадавшие находятся в больнице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в одной из квартир дома 1-А по улице Сони Кривой 14 февраля, около половины пятого вечера.

«В Центральную городскую больницу в состоянии средней тяжести доставлены мужчина и женщина 34 и 33 лет, в детскую больницу – ребенок 2014 года рождения», – сообщили в администрации района.

В обстоятельствах произошедшего в настоящее время разбираются сотрудники местного филиала «Газпром газораспределение Челябинск» и полиция.