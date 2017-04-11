НУЖНА ПОМОЩЬ. В Каслях сутки ищут 13-летнюю школьницу, оставившую тревожную записку

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Каслях (Челябинская область) пропала 13-летняя девочка, оставившая родителям записку о нежелании жить, – ребенка сутки ищут по всему городу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Девочка из благополучной семьи ушла в школу № 27 в понедельник, 10 апреля, утром и до настоящего времени не вернулась. Матери она оставила записку тревожного содержания. Семья пропавшей характеризуется как благополучная. Родители обратились за помощью в полицию. К поискам подключились спасатели и волонтеры.

Вечером сотрудники поисково-спасательной службы прочесывали город и близлежащие леса и водоемы. Из Челябинска приехали кинологи.

Девочка была одета в зеленую куртку и короткие синие джинсы. Рост около 165 см. Всех, кто видел ее или знает что-либо о ее местонахождении, просят обращаться в полицию.