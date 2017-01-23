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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 23 января 2017 года, 12:09

В ДТП с тремя авто на Университетской набережной погибла женщина


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом на Университетской набережной вечером 22 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации МВД, 36-летний водитель Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Peugeot 107 под управлением женщины 1960 года рождения и ВАЗ-21213, за рулем которого находился 29-летний молодой человек.

В результате ДТП водитель французской иномарки от полученных травм скончалась в городской больнице.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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Теги: дтп в челябинске, новости челябинска
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