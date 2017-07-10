В Челябинске сняли с поезда «глотателя» из Тывы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Транспортные полицейские Челябинска сняли с поезда наркокурьера-«глотателя» – парень вез в желудке 80 капсул, наполненных гашишем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЮУ ЛУ МВДТ.

«Подозреваемого обнаружили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в пассажирском поезде сообщением “Красноярск – Адлер”; 21-летний житель Кызыла (Республика Тыва) был доставлен на обследование в одну из больниц Челябинска. Было установлено, что в желудочно-кишечном тракте подозреваемого находятся инородные предметы овальной формы», – рассказала пресс-секретарь линейного управления Вера Кухтина.

После проведения медицинских процедур у задержанного было изъято 80 капсул с веществом растительного происхождения внутри. По заключению экспертизы, содержимое оказалось гашишем. Всего парень вез внутри себя около 200 граммов, что является крупным размером.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. По решению суда он арестован.