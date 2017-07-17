В Челябинске с панелевоза на дорогу упало три бетонных плиты

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске с панелевоза упали три бетонные плиты – инцидент произошел в районе торгово-развлекательного комплекса «Родник», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщается в группе «ЧП ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте», упавшие плиты несколько часов создавали помехи автомобилям, поворачивающим в сторону улицы Университетская набережная.

Фото из группы «ЧП|ДТП Челябинск»

Отмечается, что в происшествии, которое случилось днем 16 июля, никто не пострадал.

Участники сообщества отмечают, что инцидент произошел, скорее всего, из-за того, что груз был недостаточно хорошо закреплен.