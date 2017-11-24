В Челябинске мужчину насмерть придавило обломками гаража

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники Челябинской городской службы спасения вытащили из-под обломков гаража тело 65-летнего мужчины – пострадавший разбирал постройку, когда на него обрушились строительные конструкции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр ЧГСС.

ЧП произошло по улице Парк «Б» (Советский район). На пожилого челябинца упала стеновая железобетонная плита. Прибывшие спасатели приступили к разбору завала. Сотрудники службы деблокировали пострадавшего с помощью гидравлического инструмента. От полученных травм мужчина скончался на месте, его тело передано сотрудникам полиции.

Напомним, в июле жительница областной столицы погибла в земляной траншее. Женщина спустилась за лопатой, когда произошел сход большого пласта земли.