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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 24 ноября 2017 года, 09:48

В Челябинске мужчину насмерть придавило обломками гаража


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники Челябинской городской службы спасения вытащили из-под обломков гаража тело 65-летнего мужчины – пострадавший разбирал постройку, когда на него обрушились строительные конструкции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр ЧГСС.

ЧП произошло по улице Парк «Б» (Советский район). На пожилого челябинца упала стеновая железобетонная плита. Прибывшие спасатели приступили к разбору завала. Сотрудники службы деблокировали пострадавшего с помощью гидравлического инструмента. От полученных травм мужчина скончался на месте, его тело передано сотрудникам полиции.

Напомним, в июле жительница областной столицы погибла в земляной траншее. Женщина спустилась за лопатой, когда произошел сход большого пласта земли.

Теги: обрушение, чгсс, новости челябинска, челябинская городская служба спасения
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