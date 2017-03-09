В Челябинске дети спалили дом деда, пока родители отмечали 8 Марта

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В поселке Новосинеглазово (Челябинск) подростки сожгли дом своего деда, пока их родители отмечали 8 Марта – ориентировочный ущерб составил более 300 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Противопожарную службу Челябинской области.

Сообщение о возгорании поступило на диспетчерский пульт около шести часов вечера. Огнеборцы добрались до места за восемь минут, но приступить к действиям смогли не сразу – проезды для большой спецтехники оказались слишком узки.

«Деревянный садовый домик под кирпичными стенами горел уже открытым пламенем. На тушение было подано два ствола "Б". Пожар удалось полностью ликвидировать через час», – говорится в официальном сообщении.

В ходе разбирательства выяснилось, что причиной возгорания стала шалость с огнем группы подростков в возрасте 12-14 лет. Как пояснил председатель садового товарищества, пока взрослые в доме через две улицы отмечали праздник, их дети развлекались в доме дедушки. Бдительный председатель сада пытался урезонить подростков и отправить их к родителям, но беды избежать не получилось. Сразу после возгорания и дети, и родители скрылись, прибывших пожарных встречал лишь председатель СНТ.

Ориентировочный ущерб от пожара составил более 300 тыс. рублей. Ведется следствие.

Фото Противопожарной службы Челябинской области