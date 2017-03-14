В Челябинске 2 раза за сутки горела свалка на ЧМЗ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские пожарные дважды за сутки выезжали тушить городскую свалку – местные жители жалуются за неприятный запах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Первое возгорание на челябинской свалке произошло 13 марта, в 23.20, второе – сегодня, 14 марта, утром. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, горение уже ликвидировали. В настоящее время выясняются площадь и причины пожара.

Горожане жалуются на неприятный запах, накрывающий поселок Першино.