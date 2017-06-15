В Чебаркуле задержан преступник, находившийся в федеральном розыске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Чебаркуле (Челябинская область) полицейские задержали преступника, находившегося в федеральном розыске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, 53-летний житель Уйского района ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

«В январе 2017 года он совершил незаконную порубку березы, причинив ущерб лесничеству в размере 465 тыс. рублей. После предъявления обвинения мужчина, находившийся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, скрылся от следствия», – говорится в сообщении.

В отношении него было возбуждено дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), по которой предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 500 тыс. рублей. Кроме того, теперь ему грозит ответственность и за уклонение от следствия.

В настоящее время в отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.