Утечка соляной кислоты на станции Челябинск-Главный

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более пяти часов потребовалось спецслужбам на устранение утечки соляной кислоты на станции Челябинск-Главный (Советский район), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оперативную информацию городского Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

«Сообщение об утечке из емкости с соляной кислотой в грузовом составе, следовавшего по маршруту "Самара – Усть-Кут", поступило от дежурного по станции в четверг, 29 июня, в 19.58. По прибытии к месту происшествия пожарных и спасателей установлено, что опасное вещество вытекает со скоростью 60-70 капель в минуту через запорную арматуру емкости типа "еврокуб"», – говорится в сводке.

Вагон-контейнер отбуксировали в тупик на станции Челябинск-Грузовой для осмотра. При разгрузке контейнера емкость, из которой происходила утечка, была обнаружена. Течь устранена при помощи протяжки запорной арматуры. Мероприятия завершены в 01.25 30 июня.

Пострадавших людей нет. На движение поездов данная ситуация не повлияла, уточнили в ведомстве. Контейнер отправлен получателю.