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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 4 апреля 2017 года, 11:27

Уроженца Казахстана сняли с авиарейса в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Транспортные полицейские Челябинска задержали гражданина, который находился в федеральном розыске за разбой в Омске, – мужчина пытался улететь в Москву, передает корреспондент Агентства новостей «доступ» со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

«Утром во вторник, 4 апреля 2017 года, в ходе несения службы сотрудники ППСП линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска установили и задержали уроженца Республики Казахстан, который попытался улететь на самолете авиасообщением "Челябинск – Москва (Шереметьево)". Установлено, что мужчина 1971 года рождения находится в федеральном розыске за органами внутренних дел города Омска по подозрению в совершении разбоя», – говорится в сообщении.

Гражданин был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время передан инициаторам розыска.

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Теги: транспортная полиция, розыск, аэропорт челябинск, новости челябинска, новости омска
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