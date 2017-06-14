У наркоботаника изъяли полкило «травки» и 5 кустов конопли в Снежинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Снежинска (ЗАТО, Челябинская область) задержан за оборот наркотиков в крупном размере – 33-летний мужчина растил коноплю в своей квартире и делал из нее заготовки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Наркооранжерею, а также холодильник с конопляными банками сотрудники уголовного розыска обнаружили в одной из квартир на улице Победы. У хозяина изъяли оборудование для культивирования конопли, пять кустов рассады, а также различные емкости с веществами растительного происхождения, приспособления для курения, весы и семена.

«В результате проведенной экспертизы и предварительной проверки установлено, что ранее не судимый 33-летний житель города Снежинска незаконно хранил в съемной квартире наркотические вещества: канабис весом более 535 граммов, гашиш весом более 33 граммов, а также части растений весом более 62 граммов и пять кустов наркосодержащего растения – конопли»,– говорится в сообщении.

В следственном отделе ОМВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение, изготовление, переработка наркотических средствв крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос о возбуждении административного дела по статье 10.5.1 КоАП (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

