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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 27 января 2017 года, 09:20

18+ Труп челябинца нашли во дворе дома на детской площадке


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинцы обнаружили на лавочке во дворе одного из домов мужской труп – на место выехали сотрудники полиции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 27 января, около 8.00 жители одного из домов по улице Доватора нашли на лавочке на детской площадке мужчину без сознания. Горожанин не дышал. Прибывшие на вызов врачи скорой констатировали смерть мужчины. Видимых признаков насильственной гибели на теле не обнаружено.

В настоящее время на место выехали сотрудники полиции. Тело будет передано судмедэкспертам для установления точной причины смерти.

Известно, что погибший проживал в одном из близлежащих домов и часто проводил время на лавочках со своими друзьями. Несколько раз мужчине уже требовалась помощь медиков, когда его находили без сознания. Минувшей ночью температура воздуха опускалась до минус 16 градусов. Не исключено, что в этот раз горожанин замерз.

Ольга Плеханова

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Теги: новости челябинска, труп во дворе, замерз
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