Трое парней похитили не менее 14 аккумуляторов в Троицке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Троицке (Челябинская область) пресечена деятельность группы лиц, похищавшей автомобильные аккумуляторы, – за три месяца парни сняли не менее 14 приборов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Кражи автомобильных аккумуляторов участились в Троицке с октября 2016 года. Разыскивая похитителей, полицейские установили точку сбыта краденых приборов. Определив машину, на которой передвигаются злоумышленники, стражи порядка их задержали. Ворами оказались трое парней 19-20 лет.

«На данный момент установлена причастность молодых людей к хищению 14 аккумуляторов. Все они были реализованы в пункте приема. Ведется работа по выявлению аналогичных преступлений», – рассказали в ОМВД «Троицкий».

В настоящее время стражи порядка дают правовую оценку всем случаям и решают вопрос о возбуждении дела по статье 158 УК РФ (кража). Предполагаемые фигуранты ранее к уголовной ответственности не привлекались.