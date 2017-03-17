Три школьницы избили шестиклассницу после уроков в Копейске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Шестиклассница угодила в больницу после конфликта с тремя школьницами в копейском поселке Вахрушево (Челябинская область) – у девочки диагностировали ссадины и ушибы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в одной из поселковых школ. Три ученицы поссорились на перемене с 12-летней девочкой. После уроков они подкараулили ее за стенами учебного заведения и напали с кулаками. В результате избиения девочка угодила в больницу с подозрением на сотрясение мозга, ссадинами и ушибами. Диагноз «сотрясение» в итоге не подтвердился.

«По факту произошедшего сотрудниками полиции проводилась проверка. В действиях несовершеннолетних усматривается состав статьи 6.1.1 КоАП РФ – "Побои", но поскольку никто из девочек еще не достиг возраста ответственности, им всем 14-15 лет, в возбуждении дела было законно отказано», – рассказала зампрокурора Копейска Жанна Синдянкина.

В ОМВД по Копейску пояснили, что копия материала проверки направлена в комиссию по делам несовершеннолетних городского округа, где будет решен вопрос о привлечении к ответственности родителей агрессивных подростков, а также постановке девочек на профилактический учет.

Ольга Плеханова