Тракторист сбил насмерть женщину во время уборки снега под Троицком

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Уборка снега в селе Дробышево (Троицкий район, Челябинская область) закончилась смертью женщины-пешехода – местную жительницу раздавил трактор, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 10 января днем у дома по улице Молодежная. Управляя трактором, 60-летний водитель убирал снег с проезжей части дороги. Во время работы он наехал на 35-летнюю женщину, находившуюся на проезжей части. По предварительным данным, без цели перехода.

«В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.