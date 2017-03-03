Строители порвали газопровод и устроили пожар в Кунашаке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Строители порвали газопровод и устроили пожар в Кунашаке (Челябинская область) – выяснилось, что земляные работы не были согласованы с газовиками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании «Газпром газораспределение Челябинск».

Повреждение подземного полиэтиленового газопровода было обнаружено в ходе выяснения причин пожара в частном негазифицированном доме по улице 8 Марта.

«Как установили специалисты аварийной службы филиала компании в Кыштыме, на перекрестке рядом с пострадавшим домом проводились работы по установке металлической конструкции для светофора. Поскольку земляные работы в охранной зоне газовых сетей не были согласованы с ответственной организацией и у строителей не было схемы расположения трубы, при бурении скважины под основание конструкции был поврежден газопровод, из которого голубое топливо по подземным коммуникациям попало в пострадавший дом», – говорится в сообщении.

Для проведения аварийно-восстановительных работ было приостановлено газоснабжение по опасному участку, в зону отключения попали 64 дома. После завершения ремонтных работ газоснабжение было полностью восстановлено.

«Проведение земляных работ рядом с газопроводом без согласования – грубое нарушение правил безопасности в охранной зоне газовых сетей. Игнорирование подобных требований может привести не только к отключению газоснабжения, но и к взрыву, серьезным разрушениям и гибели людей», – отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Серадский.

Согласно закону все земляные работы в охранной зоне газопроводов должны проводиться после согласования с эксплуатирующей и обслуживающей газовые сети организацией. Вскрывать грунт рядом с газопроводом можно только в присутствии представителя этой организации. Запрещается использовать землеройную технику рядом с подземным газопроводом, рядом с трассой кабеля установок электрохимзащиты газопроводов от коррозии. При нарушении этого правила газ из поврежденного подземного трубопровода по трассам подземных коммуникаций может попасть в подвалы жилых домов, а его скопление может привести к взрыву.

Затраты на восстановление газопроводов, а также на повторный пуск газа на предприятия и в дома, которые могут попасть под отключение от газоснабжения в случае ЧП несут виновники происшествий.