Стало известно, какое именно здание «заминировали» на улице Цвиллинга в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Стало известно, какое именно здание «заминировали» в центре Челябинска – по предварительным данным, подозрительный предмет был обнаружен в помещении банка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Выяснилось, что коробка с надписью «бомба» была обнаружена в помещении АКБ «Связь-банк» по адресу улица Цвиллинга, 25, корпус 1 (прилегающем к зданию ТРК «КУБ'а»), находку сделали сотрудники учреждения.

Как сообщили в полиции, на месте работают представители спецслужб. Здание оцеплено, люди эвакуированы.

По предварительным данным пресс-службы УМВД по Челябинску, опасности обнаруженный предмет не представляет.