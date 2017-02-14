18+ Спустя полгода задержан житель Аши, изнасиловавший попутчицу в своем авто

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Ашинского района (Челябинская область) задержан через полгода после изнасилования девушки, которую обещал подвезти, – потерпевшая долгое время не могла описать обидчика без помощи психологов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в сентябре 2016 года в Ашинском районе. Девушка шла по проселочной дороге, когда мимо проезжавший автомобилист остановился и предложил ее подвезти. Однако вместо нужного населенного пункта злоумышленник завез потерпевшую на безлюдный участок дороги. В своей машине, угрожая убийством, мужчина изнасиловал девушку, высадил и уехал. Потерпевшая обратилась в полицию.

«Задержать злоумышленника сразу не удалось. Девушка не могла подробно описать ни внешность обидчика, ни его автомобиль. Особых примет она не запомнила, так как видела мужчину впервые. По нашему запросу из Главного управления криминалистики СКР к нам командировали двух специалистов – психолога и художника. Поработав с девушкой, они смогли активировать ее память и составили субъективный рисованный портрет подозреваемого, увидев который, полицейские сразу поняли, о ком идет речь. На днях был задержан 42-летний местный житель», – рассказал руководитель СО по Аше СУ СКР по Челябинской области Андрей Меньшиков.

Сначала мужчина наотрез отказывался признавать свою вину, однако потерпевшая его уверенно опознала и изобличила на очной ставке. Следствием было собраны и другие доказательства причастности мужчины к преступлению. В итоге насильник обратился к органам следствия с ходатайством о проведении допроса и признал свою вину. Злоумышленнику предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование, сопряженное с угрозой убийством). Мужчина арестован.

Ольга Плеханова