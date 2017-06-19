Спаниель искусал лицо 4-летней девочки в детском саду под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

«Добрый» спаниель искусал и поцарапал лицо четырехлетней девочки в детском саду в поселке Рощино (Сосновский район, Челябинская область) – мать ребенка намерена судиться с хозяином собаки и дошкольным учреждением, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел 15 июня днем на территории детского сада №20, куда к гуляющим воспитанникам зашел хозяин с собакой. После того, как одна из девочек погладила спаниеля, тот по неизвестным причинам набросился на нее. Пес успел укусить и исцарапать ребенку лицо. Матери девочки позвонил и сообщил о случившемся хозяин животного, которому воспитатели передали пострадавшую. Ребенка женщине не знакомый ей мужчина передал на трассе и отвез их в травмпункт.

«Нам обработали раны и поставили первый укол от бешенства, так как хозяин собаки сказал, что паспорт собаки с прививками у его знакомых, обманув нас. Он обещал "завтра" съездить к знакомым и забрать этот паспорт, чтобы нам отменили уколы, но оказалось, что паспорт знакомые не могут найти, и нам пришлось ставить очередной укол. На нашу просьбу приехать в ветклинику и взять справку о наличии прививки у собаки хозяин ответил отговоркой, мол, такие справки никто не делает. Причем мы обзвонили все ветклиники в районе ЧМЗ, где нам сказали, что если ветпаспорт утерян, легко можно восстановить данные о прививках, обратившись в клинику, где их и ставили. Спустя сутки выясняется, что собака просто не привита...» – пишет мама девочки в соцсети.

На этом испытания маленькой девочки не закончились. Через два дня раны загноились, и матери пришлось везти ребенка в отделение челюстно-лицевой хирургии ОКБ-3, где гнойные сгустки малышке выскабливали скальпелем. Сейчас она находится на стационарном лечении, получает уколы от бешенства и другие лекарства.

«Неизвестно теперь, как вообще сложится ее жизнь со шрамами на лице и полученной психической травмой... Хозяин собаки не интересуется здоровьем моей маленькой девочки, не предлагает никакой помощи… Все радуются наконец наступившему лету, прекрасной солнечной погоде, а мы рыдаем в четырех стенах...» – рассказывает женщина.

Мать пострадавшей девочки намерена подать в суд на хозяина собаки и детский сад. Женщина просит откликнуться свидетелей происшествия и написать ей в соцсети.