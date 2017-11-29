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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 29 ноября 2017 года, 12:39

Скоро Новый год: салют в одном из челябинских дворов едва не закончился пожаром


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители челябинского микрорайона Чурилово случайно подожгли мусорку, запустив из нее салют, – МЧС напоминает, что фейерверки можно устраивать только на открытых площадках, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Во вторник, 28 ноября, около 22.30 запуск салюта во дворе между домами по улице Зальцмана и 1-й Эльтонской увенчался возгоранием мусорного контейнера. Горожане чудом успели сбегать за водой и потушить огонь, пока он не перекинулся на стоявший рядом автомобиль. Пожарным об инциденте никто не сообщил. Очевидцы утверждают, что батарея была установлена прямо на мусорной площадке.

Фото из группы «Подслушано в Чурилово:3»

В соцсетях одни жители микрорайона возмущены шумом, который раздался поздно вечером, когда многие уже уложили маленьких детей спать. Другие, наоборот, пишут, что салют был мощным и развлек их перед сном.

Напомним, правильное использование фейерверков предусматривает запуск их на открытых площадках. Применять салюты рядом с жилыми домами и другими постройками не рекомендуется: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара. Запускать пиротехнические изделия следует строго по инструкции завода-изготовителя, в которой обозначен радиус опасной зоны. Подробнее о том, как не покалечиться при запуске, читайте в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ.

Теги: пожар, чурилово, салют, новости челябинска
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