Силовики перекрыли улицу в Копейске из-за подозрительного пакета

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Экстренные службы перекрыли одну из улиц в Копейске (Челябинская область) из-за подозрительного пакета с мусором – уже известно, что опасности объект не представляет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 6 апреля, вечером жители Копейска сообщили, что перекрыта улица 4-й Пятилетки. Оцепление было выставлено напротив здания Горгаза. На месте работали сотрудники полиции, МЧС и кинологи.

«Работники Горгаза вынесли большой мешок, собака обнюхала, и на этом все закончилось. Учения?» – пишут очевидцыв соцсети.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, стражи порядка выехали на сообщение о подозрительном пакете. Внутри мешка лежал простой мусор. Опасности объект не представляет. На данный момент улица открыта.

Фото из группы «Подслушано Копейск»

