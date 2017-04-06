Чт, 06.04.2017, 17:59 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 6 апреля 2017 года, 17:44

Силовики перекрыли улицу в Копейске из-за подозрительного пакета


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Экстренные службы перекрыли одну из улиц в Копейске (Челябинская область) из-за подозрительного пакета с мусором – уже известно, что опасности объект не представляет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 6 апреля, вечером жители Копейска сообщили, что перекрыта улица 4-й Пятилетки. Оцепление было выставлено напротив здания Горгаза. На месте работали сотрудники полиции, МЧС и кинологи.

«Работники Горгаза вынесли большой мешок, собака обнюхала, и на этом все закончилось. Учения?» – пишут очевидцыв соцсети.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, стражи порядка выехали на сообщение о подозрительном пакете. Внутри мешка лежал простой мусор. Опасности объект не представляет. На данный момент улица открыта.

Фото из группы «Подслушано Копейск»
 

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: новости копейска, подозрительный пакет, антитеррор
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 612
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Происшествия»

вчера, 17:55
18+ За день в челябинском Новосинеглазово задержали 2-х убийц
вчера, 13:45
18+ Пьяный рецидивист изрезал знакомого из-за старого конфликта в Челябинске
вчера, 12:31
Два человека погибли в ДТП с участием легковушки и 2 грузовиков на трассе М-5
04 апреля, 18:38
18+ Житель Карабаша признался в убийстве и поджоге 15-летнего мальчика
04 апреля, 11:27
Уроженца Казахстана сняли с авиарейса в Челябинске
03 апреля, 19:43
НАК подтвердил гибель 9 человек при взрыве в метро Петербурга
03 апреля, 17:27
Взрыв в метро в Петербурге: власти подтверждают гибель 5 человек
03 апреля, 11:47
НУЖНА ПОМОЩЬ. Курганец попал под грузовик, ожидая эвакуатор после собственного ДТП на М-5
03 апреля, 10:01
12+ Подруга погибшей в Коркино школьницы рассказала, чем они занимались в роковой вечер
02 апреля, 22:36
Погибшая в Коркино 12-летняя школьница вдыхала газ при подруге
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Как Вы приумножаете свои деньги?

Подписка на новости
Прислать новость