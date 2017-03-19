Школьник упал на бетонную плиту, прыгнув с недостроя в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В субботу, 18 марта, в Челябинске школьник спрыгнул с недостроенного корпуса детского отделения на территории городской больницы № 8 – следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, в том числе, рассматривают версию доведения до самоубийства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Челябинской области.

Сообщается, что тело 15-летнего мальчика с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили около лечебного учреждения. По предварительным данным, мальчик скончался, упав на бетонную плиту.

Началась доследственная проверка, проверяется версия доведения до самоубийства. «По ее результатам будет принято процессуальное решение, а также дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц по обеспечению режима доступа на недостроенный объект. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления», – говорится в официальном сообщении.

Напомним, в Челябинске в начале марта с высоты восьмого этажа упали еще двое подростков, которым чудом удалось выжить. Обоим мальчикам по 13 лет. Один упал с балкона дома по улице Мамина, другой – с балкона на улице Бейвеля в ЖК «Александровский». По всем фактам проводит проверки Следственный комитет.