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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 11 апреля 2017 года, 09:57

Школьник-паркурщик повредил ногу, спрыгнув с 3 этажа недостроя в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бойцы Челябинской городской службы спасения эвакуировали 10-летнего мальчика с балкона второго этажа недостроенного коттеджа в Ленинском районе – юный паркурщик повредил ногу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой пресс-службу ЧГСС.

Звонок в службу спасения поступил около шести часов вечера. Звонила мама третьеклассника, нашедшая травмированного сына на заброшенной стройке.

Как оказалось, мальчик после школы должен был пойти на тренировку, но с друзьями отправился на заброшенную стройку, чтобы позаниматься паркуром. Когда женщина узнала, что сын прогулял тренировку, она отправилась его искать, а найдя, позвонила в службу спасения.

«На место происшествия была направлена поисково-спасательная группа. Ребенок находился на балконе второго этажа недостроенного коттеджа, куда спрыгнул с третьего этажа. Предположительно, ребенок получил травму ноги. Мы эвакуировали школьника с помощью альпинистского снаряжения и передали его маме, которая сама на машине отвезла пострадавшего в травмпукт», – рассказал спасатель, старший поисково-спасательной группы ЧГСС Константин Осипов.

Паркур – искусство рационального перемещения и преодоления препятствий, как правило, в городских условиях. Многими занимающимися воспринимается как стиль жизни. В настоящее время активно практикуется и развивается многими объединениями и частными лицами во многих странах. Сутью паркура является движение и преодоление препятствий различного характера.

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Теги: паркур, эвакуация, ленинский район, новости челябинска, ребенок пострадал, челябинская городская служба спасения
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