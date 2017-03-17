18+ Шестилетняя девочка отравилась антидепрессантами в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Шестилетняя девочка в Магнитогорске (Челябинская область) госпитализирована с отравлением после приема антидепрессантов – по предварительным данным, съел таблетки по ошибке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В четверг, 16 марта, в одно из лечебных учреждений Магнитогорска поступила шестилетняя девочка с отравлением. Медиками приняты все необходимые меры. Сейчас жизнь ребенка находится вне опасности.

«По предварительным данным, девочка приняла таблетки-антидепрессанты по ошибке. Ни в каких суицидальных группах ребенок не состоял. В настоящее время сотрудники ПДН выясняют все обстоятельства произошедшего», – рассказали в пресс-службе УМВД по Магнитогорску.

Известно, что семья девочки характеризуется положительно, как и сам ребенок.

Ольга Плеханова