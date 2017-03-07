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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 7 марта 2017 года, 08:05

Серийного угонщика ВАЗов поймали на похищенном в Челябинске авто


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники полиции при поддержке ОМОН задержали в Травниках (Чебаркульский район, Челябинская область) серийного угонщика ВАЗов – очередное авто было похищено в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Жители Травников стали очевидцами эффектного задержания. На окраине села молодые люди разбирали автомобиль ВАЗ-2113, когда их оружили силовики в масках. Парни успели снять только колеса. Молодых людей задержали и увезли сотрудники ОМОН и уголовного розыска. Оказалось, что машина угнана в Челябинске. 

Возбуждено дело по статье 158 УК РФ (кража). Один из задержанных похитил машину и привез ее в село. В настоящее время угонщик арестован. Его проверяют на серию аналогичных преступлений. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления.

Ольга Плеханова,
фото очевидцев

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Теги: омон, угонщик, ваз, новости челябинска, травники
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