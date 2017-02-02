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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 2 февраля 2017 года, 12:09

16+ Семилетняя девочка умерла в ЦРБ Аргаяша после приступов удушья


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Кыштымские следователи (Челябинская область) выясняют обстоятельства смерти семилетней девочки, скончавшейся в реанимации Аргаяшской ЦРБ, – ребенок страдал от обструктивного бронхита, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Семилетнюю девочку родители привезли в больницу из-за приступов удушья, появившихся у нее накануне. Ребенка госпитализировали в реанимацию, однако практически сразу маленькая пациентка скончалась. Проверку по факту ее смерти начал СК.

«Известно, что девочка состояла на учете у врачей с обструктивным бронхитом. В настоящее время устанавливается причина смерти ребенка. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям медиков», – рассказал замруководителя СУ СКР по Кыштыму СУ СКР по региону Илья Атаманюк.

Известно, что семья, где произошла трагедия, является многодетной, характеризуется положительно.

Ольга Плеханова

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Теги: ребенок погиб, бронхиальная астма, новости аргаяша
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