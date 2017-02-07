Сбежавшая лошадь проскакала из Копейска в Челябинск по оживленной трассе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Лошадь пробежала в плотном потоке автомобилей на Копейском шоссе – водители выкладывают фото необычной встречи в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Интересную картину горожане наблюдали в понедельник, 6 февраля, около 15.30 на проспекте Победы в Копейске. Автомобилисты встретили на дороге грациозную лошадь, которая галопом направлялась в Челябинск. Животное успели запечатлеть на фото напротив гипермаркета Metro.

Куда лошадь держала путь и почему оказалась на проезжей части без хозяина, история умалчивает. Данными о ДТП с участием скакуна в ГИБДД Челябинска пока не располагают.

Фото Нелли Кердан

