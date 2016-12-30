Самолет Дубай – Екатеринбург экстренно приземлился в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Самолет Дубай – Екатеринбург экстренно приземлился в Челябинске 29 декабря – воздушное судно попало в сильную метель и решило переждать непогоду в южноуральской столице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В четверг, 29 декабря, сильная пурга застала самолет авиакомпании Fly Dubai, следовавший по маршруту Дубай –Екатеринбург, на подлете к уральской столице. Экипаж принял решение переждать непогоду в Челябинске и приземлился на запасной аэродром.

Самолет задержался примерно на семь часов и прибыл в Екатеринбург только в 23.19, поэтому обратный рейс в Арабские Эмираты тоже был задержан до часу дня.