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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 26 января 2017 года, 15:13

Рухнувшая после массового ДТП фура перекрыла М-5 в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Фура, опрокинувшаяся на М-5 в районе Травников (Чебаркульский район, Челябинская область), перегородила проезд по трассе – из-за ДТП с участием четырех автомобилей образовалась пробка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 26 января, с 7.30 утра проезд по М-5 затруднен из-за перегородившей трассу фуры. Водитель Ford Focus в условиях снегопада неправильно выбрал скорость и потерял контроль над авто. Иномарка вылетела на встречку, прямо в грузовик Volvo с полуприцепом. От удара фура легла на бок и зацепила на встречке КамАЗ с полуприцепом и Skoda Octavia.

По данным областной Госавтоинспеции, в аварии чудом никто не пострадал. Металлические завалы на трассе разбирают сотрудники МЧС, ГИБДД и Упрдор «Южный Урал». Проезд в обе стороны затруднен, поэтому на месте организовано реверсивное движение.

Водители жалуются на длинную пробку. Автомобилистам советуют объезжать место ДТП через Мисяш или Чебаркуль.

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Теги: авария на м-5, перекрыто движение, дтп на трассе, дтп с грузовиком, новости челябинской области
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