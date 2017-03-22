18+ Ревнивый житель Аши топором проломил возлюбленной голову

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Аши (Челябинская область) задержан за причинение тяжкого вреда здоровью своей 38-летней возлюбленной – мужчина проломил ей голову обухом топора во время ссоры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в доме, где проживала пара, после алкогольных посиделок. Пьяный сожитель закатил хозяйке скандал на почве давней ревности. Когда слова закончились, злоумышленник взял с веранды топор и подбежала к дивану, где лежала женщина и несколько раз обрушил обух на ее голову. Подруга пострадавшей вызвала скорую. Хозяйку доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и вдавленным переломом затылочной кости.

«Прибывшие на место происшествия полицейские нашли и изъяли оружие преступления. Самого 29-летнего злоумышленника обнаружили спрятавшимся под матрасом на веранде дома. Он задержан. До настоящего времени состояние женщины медики расценивают как тяжелое», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Подозреваемый арестован.

