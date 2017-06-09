Вс, 11.06.2017, 08:03 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 9 июня 2017 года, 10:45

Ребенок скончался в реанимации после домашних родов в Магнитогорске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти новорожденной девочки в Магнитогорске (Челябинская область) – ребенок появился на свет не в медицинском учреждении, а дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Трагедия случилась 7 июня. В лечебном учреждении Магнитогорска скончалась новорожденная девочка. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, накануне ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение лечебного учреждения после родов в домашних условиях», – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: ребенок погиб, младенческая смертность, домашние роды, новости магнитогорска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 610
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Происшествия»

07 июня, 13:41
18+ Челябинец забил насмерть подругу, приревновав ее к спящему гостю
07 июня, 11:31
НУЖНА ПОМОЩЬ. Челябинцы спасли котенка, упавшего в 2-метровую трубу
07 июня, 10:50
Рейсовый автобус с пассажирами загорелся на ходу под Южноуральском
07 июня, 09:22
18+ Челябинец нашел голову, руки и ноги человека в мешке напротив школы
06 июня, 16:31
Рейсовый автобус выгорел на трассе М-5 в Челябинской области
06 июня, 11:50
12+ Бойцы ОМОН повязали психбольного, изрезавшего себя и бабушку в Златоусте
06 июня, 10:12
12+ Обугленный труп нашли в горящем мусоре в центре Миасса
05 июня, 20:05
В Сатке без электричества остались 13,8 тыс. жителей
05 июня, 11:47
Челябинка сорвалась с 6-метровой скалы в карьер во время пикника
05 июня, 10:56
18+ Копейчанин зарезал возлюбленную и сдался полиции
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость