Ребенок скончался в реанимации после домашних родов в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти новорожденной девочки в Магнитогорске (Челябинская область) – ребенок появился на свет не в медицинском учреждении, а дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Трагедия случилась 7 июня. В лечебном учреждении Магнитогорска скончалась новорожденная девочка. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, накануне ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение лечебного учреждения после родов в домашних условиях», – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления.