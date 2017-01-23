16+ Ребенок лишился пальцев, играя с мясорубкой, в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорские полицейские (Челябинская область) выясняют обстоятельства, при которых полуторагодовалый мальчик лишился пальцев на руке, – ребенка доставили в больницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел 21 января в Правобережном районе. Маленького мальчика доставили в больницу с травматической ампутацией трех пальцев. На следующий день информация о получении ребенком травмы поступила в полицию. По предварительным данным, малыш засунул руку в мясорубку.

Как пояснили в УМВД по Магнитогорску, по факту произошедшего проводится проверка. С семьей работают сотрудники ПДН.