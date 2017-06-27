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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 27 июня 2017 года, 09:01

Ребенок бросился под колеса автомобиля, побежав за мячом, в Миассе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пользователи соцсетей обсуждают водителя из Миасса (Челябинская область), выложившего в сеть видео ДТП, где он сбил ребенка, – мальчик выскочил на дорогу за мячом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел на проспекте Макеева 25 июня. Водитель автомобиля подъезжал к пешеходному переходу, по которому женщина с ребенком уже почти перешли на другую сторону дороги. Однако внезапно мальчик выронил из рук мячик и бросился за ним в обратную сторону, прямо под колеса машины.

«Убедительная просьба не писать в комментариях свои предположения о виновности или невиновности того или иного участника происшествия. Мальчик отделался ушибами и испугом. Водитель понес административную ответственность. Смотреть с 0:55. Будьте внимательнее на дорогах. Такое может произойти с каждым», – написал автор канала AgentSmith на YouTube.

Тем не менее, шквала комментариев хозяину ролика избежать не удалось. В соцсетях горожане развели дискуссию о поведении водителя, который должен был остановиться и дождаться, пока пешеходы полностью покинут переход.

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Теги: гибдд, пешеходный переход, новости миасса, сбил ребенка
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