Разбойники с ножом отобрали машину у таксиста в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками ГИБДД поймали двух разбойников, угнавших ВАЗ у таксиста в Челябинске, – злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Преступление было совершено у дома по улице Новороссийская в Ленинском районе. Угрожая ножом, два челябинца похитили автомобиль у таксиста, который приехал к ним на вызов. На угнанной «14-й» бандиты скрылись.

«В ходе операции "Перехват" начальником уголовного розыска ОП "Советский" Иваном Малышевым совместно с сотрудниками ГИБДД по "горячим следам" были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 23- и 36-летние ранее судимые горожане», – говорится в сообщении.

Машина возвращена владельцу. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. В отношении них возбуждено дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Им грозит до 10 лет лишения свободы.