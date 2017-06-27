Вт, 27.06.2017, 12:05 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 27 июня 2017 года, 11:35

Разбойники с ножом отобрали машину у таксиста в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками ГИБДД поймали двух разбойников, угнавших ВАЗ у таксиста в Челябинске, – злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Преступление было совершено у дома по улице Новороссийская в Ленинском районе. Угрожая ножом, два челябинца похитили автомобиль у таксиста, который приехал к ним на вызов. На угнанной «14-й» бандиты скрылись.

«В ходе операции "Перехват" начальником уголовного розыска ОП "Советский" Иваном Малышевым совместно с сотрудниками ГИБДД по "горячим следам" были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 23- и 36-летние ранее судимые горожане», – говорится в сообщении.

Машина возвращена владельцу. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. В отношении них возбуждено дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: ленинский, таксист, новости челябинска, разбойное нападение
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 606
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Происшествия»

сегодня, 10:21
ВНИМАНИЕ. За кладбищем в Челябинске нашли 500 ртутьсодержащих ламп
сегодня, 09:49
Открытое горение на челябинской свалке ликвидировано
сегодня, 09:01
Ребенок бросился под колеса автомобиля, побежав за мячом, в Миассе
сегодня, 08:15
Завершены поиски 16-летней челябинки, пропавшей в Парковом 10 дней назад
вчера, 14:55
18+ Экс-зэк изнасиловал 20-летнюю челябинку, севшую к нему в авто после клуба
вчера, 14:35
От дома на северо-западе Челябинска угнали внедорожник за 1,5 млн рублей
вчера, 13:45
Сразу 2 ребенка оказались под колесами во дворах Челябинска
вчера, 13:25
ВНИМАНИЕ. Полиция ищет байкера, чей пассажир умер в больнице в Челябинске
вчера, 12:15
Задержан челябинец, открывший интернет-магазин по продаже наркотиков
вчера, 11:49
18+ Еще 2 друга-наркомана погибли от передозировки в Челябинской области
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Приобретаете ли Вы страховку от укуса клеща?

Подписка на новости
Прислать новость