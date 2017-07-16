Пьяный южноуралец взял в заложники младенца

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полицейские Агаповского района (Челябинская область) спасли ребенка, обезоружив злоумышленника, угрожавшего убить его кухонным ножом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, 15 июля около 21 часа в поселке Воздвиженка в квартире на улице Озерная произошел словесный конфликт между сожителями. Ранее судимый мужчина 1991 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, используя кухонный нож, стал угрожать жизни годовалого ребенка. Девушка вызвала полицию.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники МВД предприняли все необходимые меры для вызволения ребенка, при этом одному из полицейских пришлось выстрелить вверх из табельного огнестрельного оружия. Пострадавших нет. Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает», – сказала Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).