Пьяный водитель рейсового автобуса задержан под Чебаркулем

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Чебаркульском районе (Челябинская область) инспекторы полка ДПС задержали нетрезвого водителя рейсового автобуса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, около 11 часов утра к инспекторам ДПС, которые несли службу на федеральной трассе М-5 «Урал» в Чебаркульском районе, обратился гражданин. Он сообщил, что водитель следующего в Челябинск рейсового автобуса предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения.

«Сотрудники незамедлительно приняли меры к остановке автобуса Mercedes, следовавшего по маршруту № 804 «Учалы – Челябинск». За управлением находился 39-летний житель Учалов (Республика Башкортостан). В салоне было 11 пассажиров. Проведенное исследование подтвердило, что водитель пребывает в состоянии алкогольного опьянения – показания алкотестера составили 0,28 мг/л. По словам мужчины, накануне вечером он употреблял спиртное, а утром выехал в Челябинск», – говорится в сообщении.

Водитель был отстранен от управления, а пассажиры отправлены к месту назначения попутными автобусами.

«Установлено, что ранее данный водитель привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ 15 раз, в том числе дважды за последний год», – рассказали в полиции.

Сейчас в отношении него возбуждено дело по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Мужчине грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Кроме того, установлено, что водитель официально трудоустроен в автотранспортном предприятии, и перед выпуском на линию он проходил медосмотр. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают вину должностных лиц, допустивших выпуск в рейс нетрезвого водителя.