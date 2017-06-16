Пт, 16.06.2017, 12:27 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 16 июня 2017 года, 11:45

Пьяный водитель рейсового автобуса задержан под Чебаркулем


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Чебаркульском районе (Челябинская область) инспекторы полка ДПС задержали нетрезвого водителя рейсового автобуса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, около 11 часов утра к инспекторам ДПС, которые несли службу на федеральной трассе М-5 «Урал» в Чебаркульском районе, обратился гражданин. Он сообщил, что водитель следующего в Челябинск рейсового автобуса предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения.

«Сотрудники незамедлительно приняли меры к остановке автобуса Mercedes, следовавшего по маршруту № 804 «Учалы – Челябинск». За управлением находился 39-летний житель Учалов (Республика Башкортостан). В салоне было 11 пассажиров. Проведенное исследование подтвердило, что водитель пребывает в состоянии алкогольного опьянения – показания алкотестера составили 0,28 мг/л. По словам мужчины, накануне вечером он употреблял спиртное, а утром выехал в Челябинск», – говорится в сообщении.

Водитель был отстранен от управления, а пассажиры отправлены к месту назначения попутными автобусами.

«Установлено, что ранее данный водитель привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ 15 раз, в том числе дважды за последний год», – рассказали в полиции.

Сейчас в отношении него возбуждено дело по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Мужчине грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Кроме того, установлено, что водитель официально трудоустроен в автотранспортном предприятии, и перед выпуском на линию он проходил медосмотр. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают вину должностных лиц, допустивших выпуск в рейс нетрезвого водителя.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: рейсовый автобус, пьяный водитель, новости чебаркуля, новости башкирии, новости челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 607
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Происшествия»

вчера, 20:03
15 человек спасены во время пожара в челябинской многоэтажке
вчера, 14:27
ВАЖНО. СК начал проверку пропажи 10-летнего мальчика в Каслях
вчера, 12:38
Воры едва не оставили без связи абонентов Tele2 в Копейске
вчера, 12:28
В Чебаркуле задержан преступник, находившийся в федеральном розыске
вчера, 12:15
НУЖНА ПОМОЩЬ. Затолкали в машину: в Каслях сутки ищут 10-летнего мальчика, ушедшего в библиотеку
вчера, 11:46
Опытные опера будут искать грабителей, отобравших у иностранца крупную сумму в Челябинске
вчера, 10:18
18+ Друг по переписке арестован за изнасилование 16-летней школьницы в Миассе
вчера, 08:37
Любитель пьяной езды сбежал из зала суда в Челябинске
14 июня, 16:29
18+ Уголовники средь бела дня похитили и бросили в погреб жителя Карабаша
14 июня, 15:23
Молодая пара скончалась от передозировки в Челябинске
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость