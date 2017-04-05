18+ Пьяный рецидивист изрезал знакомого из-за старого конфликта в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пьяный рецидивист набросился на старого знакомого с ножом из-за давнего конфликта – получивший не менее 40 ранений потерпевший успел вызвать полицию, дождался скорой и умер в реанимобиле, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Сообщение о вооруженном нападении на человека в доме 16 по улице 8 Марта поступило из дежурной части отдела полиции «Советский» во вторник, 4 апреля, в 14.30.

«В полицию позвонил сам потерпевший, который сообщил, что знакомый нанес ему колото-резанные раны. На место незамедлительно прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ. Сотрудники Росгвардии установили, что звонивший мужчина закрылся от нападавшего в ванной. Он успел пояснить, что к нему в квартиру пришел старый знакомый, с которым имелись давние разногласия и именно из-за них и произошел очередной конфликт. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес потерпевшему множественные проникающие колото-резанные раны брюшной полости, груди и спины», – говорится в сообщении.

В момент прибытия сотрудников Росгвардии подозреваемый также был в квартире. На место происшествия прибыла скорая. Позже стало известно, что по пути в лечебное учреждение в реанимобиле потерпевший 1961 года рождения скончался от полученных ранений. Их медики насчитали около 40.

Задержанный ранее судимый за убийство местный житель 1961 года рождения был передан сотрудникам полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.