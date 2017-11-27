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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 27 ноября 2017 года, 16:18

Пьяный дебошир зарубил сына сожительницы и лег спать в Юрюзани


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Юрюзани (Челябинская область) задержан по подозрению в убийстве сына своей возлюбленной – мужчины повздорили во время алкогольных посиделок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 ноября, днем. Вернувшись домой с работы, местная жительница обнаружила окровавленный труп своего сына, топор и мирно спящего кавалера. Пока женщина отсутствовала, домочадцы перебрали со спиртным и рассорились. Потерпевший получил не менее восьми рубленых ранений.

«Подозреваемый был задержан. На место вызвана следственно-оперативная группа. Мужчина передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», – говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту следственными органами возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Теги: сожители, новости юрюзани, убийство топором
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