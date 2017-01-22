Пьяного бесправника под Челябинском удалось остановить только выстрелами

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники ДПС Красноармейского района (Челябинская область) применили табельное оружие при задержании автомобиля, водитель которого проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться на большой скорости, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел сегодня, 22 января 2017 года, в селе Канашево.

«Водитель ВАЗ-2106 проигнорировал требование инспектора ГИБДД об остановке, продолжил движение по населенному пункту на высокой скорости, создавая тем самым угрозу жизни и здоровью другим участникам», – сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Челябинской области.

Там уточнили, что полицейскими было принято решение преследовать нарушителя на служебной машине с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

«Неоднократно высказывались требования остановиться через громкоговорящее устройство. Пытаясь скрыться, водитель ВАЗа выехал из села в сторону трассы Челябинск – Новосибирск. Сотрудниками ДПС было произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем – по автомобилю. В результате задержания никто не пострадал», – добавили в МВД.

Нарушителем оказался 30-летний местный житель. За рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, водительского удостоверения мужчина не имеет.

Сотрудниками полициии составлены административные материалы в мировой суд.