Вс, 22.01.2017, 21:39 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 22 января 2017 года, 17:18

Пьяного бесправника под Челябинском удалось остановить только выстрелами


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники ДПС Красноармейского района (Челябинская область) применили табельное оружие при задержании автомобиля, водитель которого проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться на большой скорости, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел сегодня, 22 января 2017 года, в селе Канашево.

«Водитель ВАЗ-2106 проигнорировал требование инспектора ГИБДД об остановке, продолжил движение по населенному пункту на высокой скорости, создавая тем самым угрозу жизни и здоровью другим участникам», – сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Челябинской области.

Там уточнили, что полицейскими было принято решение преследовать нарушителя на служебной машине с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

«Неоднократно высказывались требования остановиться через громкоговорящее устройство. Пытаясь скрыться, водитель ВАЗа выехал из села в сторону трассы Челябинск – Новосибирск. Сотрудниками ДПС было произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем – по автомобилю. В результате задержания никто не пострадал», – добавили в МВД.

Нарушителем оказался 30-летний местный житель. За рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, водительского удостоверения мужчина не имеет.

Сотрудниками полициии составлены административные материалы в мировой суд.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: погоня, нарушение пдд, новости челябинска, гибдд челябинской области, канашево
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 538
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Происшествия»

сегодня, 10:46
В Верхнем Уфалее под колесами иномарки погиб подросток
вчера, 10:31
Челябинские огнеборцы остановили развитие крупного пожара в цехе для хранения древесины
вчера, 08:35
Крупный пожар в Челябинске: горит деревообрабатывающий цех
20 января, 12:33
На крыльце школы в Челябинске скончался 60-летний мужчина
20 января, 12:26
Житель Увелки всю ночь продержал жену в подвале после ссоры
20 января, 11:54
Разбойник с ножом напал на кассира в челябинском магазине
20 января, 10:48
18+ Челябинец забил насмерть отца, поселившись у него во время размолвки с женой
20 января, 10:24
18+ Пенсионерка скончалась после двухнедельного избиения сыном в Челябинске
19 января, 13:17
За двое суток в Челябинске задержали 5 автоворов
19 января, 12:11
Шестилетний ребенок нашел 2 трупа в квартире в Челябинске

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Знаете ли Вы, кто представляет Челябинскую область в Совете Федерации?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость