Психбольной житель Озерска сломал ноги, выпрыгнув из окна

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Спасатели сняли с козырька подъезда 25-летнего жителя Озерска (Челябинская область), выпрыгнувшего в окно четвертого этажа, – парень сломал обе ноги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В понедельник, 27 февраля, утром в ЕДДС Озерска позвонил дворник, который увидел, что из окна одного из домов на проспекте Карла Маркса спрыгнул молодой мужчина и упал на козырек подъезда. На место приехали спасатели, бригада скорой и полицейские.

«Спасатели эвакуировали 25-летнего пострадавшего, проживающего в том же доме, на вакуумных носилках транспортировали до автомобиля скорой. Молодой человек госпитализирован с переломом обеих голеней», – рассказали в службе спасения Озерска.

По данным УМВД по ЗАТО, прыгун – безработный местный житель, страдающий психическим заболеванием. Парень упал с высоты четвертого этажа.

Ольга Плеханова