16+ Проснулся от крика: водитель ВАЗа угробил женщину с сыном в ДТП под Кыштымом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Смертельная авария с участием фуры и ВАЗа случилась сегодня ночью на трассе под Кыштымом (Челябинская область) – водитель легковушки признался, что задремал за рулем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на 26 июня на 40-м километре автодороги Кыштым – Тюбук водитель ВАЗ-21140 не справился с управлением и на скорости влетел в стоявшую на правой половине дороги фуру Scania, перед которой был выставлен знак аварийной остановки. Удар был такой силы, что «четырнадцатая» осталась без правой половины, где находились пассажиры.

«Водитель является жителем Снежинска. Он вез свою сожительницу и ее 16-летнего сына. Подросток ехал пристегнутым на переднем сиденье, а его мать спала сзади. Мужчина признался, что задремал на долю секунды и проснулся от крика мальчика. Подросток и его мать погибли на месте ДТП. Водитель отделался ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой», – рассказала инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД по Кыштыму Бэлла Завалий.

В отношении водителя уже возбудили уголовное дело. Предварительно установлено, что мужчина был трезв. Дальнобойщик сам момент столкновения не видел, так как был занят ремонтом, и подошел к грузовику, когда на его заднюю часть уже был нанизан ВАЗ.

Ольга Плеханова,

фото из группы «Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г. Кыштым»