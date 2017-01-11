Ср, 11.01.2017, 23:15 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 11 января 2017 года, 15:17

Продавец спалила киоск с пиротехникой, чтобы скрыть недостачу в Троицке


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полицейские отыскали виновницу пожара с салютом, случившегося накануне Нового года в Троицке (Челябинская область), – киоск с пиротехникой подожгла 18-летняя продавщица, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Девушка написала явку с повинной, признавшись, что пожар, сопровождавшийся салютами, устроила именно она. Девушка пояснила, что в течение месяца, пока работала на точке, прикарманивала часть выручки. Понимая, что начальство скоро заметит недостачу, она решила избавиться от улик.

«Установлено, что 28 декабря девушка совершила поджог киоска. Возбуждено дело по части 2 статьи 167 УК РФ – "Уничтожение имущества путем поджога". Предварительно пожарные оценили ущерб в 200 тыс. рублей», – рассказали в ОМВД «Троицкий».

Напомним, пожар сопровождался залпами фейерверков и хлопками петард, что осложняло работу огнеборцам, которые рисковали попасть под удар. Огнем поврежден товар, а также окна и стены киоска.

Ольга Плеханова

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: пожар, поджог, пиротехника, новости троицка
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 693
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Происшествия»

сегодня, 15:30
Трое парней похитили не менее 14 аккумуляторов в Троицке
сегодня, 14:24
Тракторист сбил насмерть женщину во время уборки снега под Троицком
сегодня, 11:47
18+ Житель Аши замерз насмерть, возвращаясь с 10-дневной пьянки
сегодня, 11:42
Легковушка с женщиной и ребенком внутри загорелась в Миассе
сегодня, 11:06
18+ Продавец магазина зарезал пьяного покупателя ножницами в Челябинске
сегодня, 10:22
Забывчивый работник ж/д вокзала Челябинска поставил на уши спецслужбы
сегодня, 10:08
Неосторожный курильщик погиб на пожаре в Челябинской области
вчера, 15:22
Коммунальная авария оставила 3 тыс. человек без воды в Троицке
вчера, 11:34
ЭКСКЛЮЗИВ. Родной брат чеченского чиновника подозревается в серии афер в Челябинске
вчера, 10:24
Восемь коров сгорело при пожаре в сарае в Кунашаке

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Как считаете, изменится ли Ваше благосостояние в 2017 году?

  • Да, надеюсь на это
    20%
  • Возможно, незначительно
    17%
  • Останется прежним
    23%
  • Скорее, ухудшится
    41%

Всего проголосовало: 1095

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость