Пн, 27.11.2017, 13:56 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 27 ноября 2017 года, 10:05

Призывник из Усть-Катава сломал обе ноги перед отправкой на службу


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Призывник из Усть-Катава (Челябинская область) госпитализирован с переломами обеих ног после пребывания в сборном пункте «Челябинск-Южный» – парня определили в сухопутные войска, а он хотел в ВДВ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В субботу, 25 ноября, 23-летний призывник был доставлен в больницу из сборного пункта «Челябинск-Южный» с переломами обеих ног и прооперирован. Как выяснилось, травмы парень получил после прыжка с крыши клуба, расположенного на территории режимного объекта. Молодой человек забрался на здание рано утром по пожарной лестнице и сиганул с высоты около 8-10 метров.

«В причинах этого поступка сейчас разбирается прокуратура. Сложно сказать, почему призывник так сделал. У него есть высшее образование – закончил ЮУрГУ. Хотел служить в десантных войсках, но его после отбора определили в сухопутные», – рассказал начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата Челябинской области Александр Чернышев.

Известно, что в ближайшее время молодой человек должен был направиться в «учебку» в Елань (Свердловская область). По здоровью он был полностью годен к военной службе без каких-либо ограничений. Теперь вопрос о дальнейшей армейской судьбе парня будет решаться после его выздоровления и прокурорской проверки.

Ольга Плеханова

Теги: армия, призывники, новости челябинска, южный
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 580
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Происшествия»

сегодня, 11:41
Житель Миасса задохнулся в садовом домике во время пожара
сегодня, 11:03
Погибли люди: из горящего общежития эвакуировали 90 челябинцев
вчера, 10:45
Переходил на красный свет: в Магнитогорске насмерть сбили мужчину
24 ноября, 16:00
Бойцы службы спасения удержали 16-летнюю челябинку от прыжка с 13 этажа
24 ноября, 09:48
В Челябинске мужчину насмерть придавило обломками гаража
22 ноября, 13:29
По факту резонансного ДТП в Магнитогорске возбуждено уголовное дело
22 ноября, 13:13
18+ Гость неделю прятал труп зарубленного брата в погребе дома под Аргаяшом
22 ноября, 12:13
Челябинец проведет в колонии 11 лет за изнасилование пьяной школьницы
22 ноября, 10:49
Цех по производству спецтехники загорелся в Миассе
21 ноября, 21:37
Пьяный водитель протаранил две машины в Магнитогорске, 1 человек погиб
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сколько времени Ваш ребенок тратит на выполнение домашнего задания?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость