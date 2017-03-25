Пожарные предотвратили взрыв в Ленинском районе Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники МЧС предотвратили взрыв в горевшем автосервисе в Ленинском районе Челябинска – в помещении было десять кислородных и газовых баллонов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 25 марта, в 12.40 поступил сигнал о пожаре на улице Барбюса: горело здание автосервиса по всей площади. Из помещения успел эвакуироваться мужчина, который получил ожоги первой и второй степени рук и головы. Он был доставлен в специализированное отделение ГКБ № 6.

«Существовала реальная угроза взрыва: при тушении пожара были обнаружены десять кислородных и пропановых газовых баллонов, которые спасатели эвакуировали на безопасное расстояние», – сообщили в пресс-центре регионального управления МЧС.

В 13.15 открытое горение было ликвидировано, а в 13.45 – объявлена полная ликвидация. На пожаре, которому был присвоен повышенный номер сложности, работало 25 человек личного состава федеральной противопожарной службы Челябинска и семь единиц техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.