Полиция задержала серийного угонщинка Lada Granta в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские полицейские отыскали серийного угонщика, охотившегося на машины Lada Granta , – отечественные легковушки преступник разбирал и продавал по частям, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники уголовного розыска задержали угонщика, похищавшего Lada Granta. Им оказался 21-летний челябинец. Одну из машин нашли на складах в Тракторозаводском районе. Она была уже разукомплектована и подготовлена к продаже по запасным частям.

«В ходе работы с задержанным была установлена его причастность к совершению еще трех краж автомашин, совершенных на территории Челябинска и Челябинской области. В декабре прошлого года задержанный похитил автомашину Lada Granta в Курчатовском районе, в январе текущего года автомашину Datsun On-Do в Металлургическом районе и в феврале текущего года Lada Granta в поселке Есаульский Сосновского района. Данные автомашины были похищены с целью разукомплектования и последующей реализации», – рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Подозреваемый в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания.

Проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также на установление причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории города Челябинска и Челябинской области.

